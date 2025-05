Lamine Yamal continua ad incendiare l'immaginario collettivo. Le sue giocate con la maglia Blaugrana non si limitano a infiammare lo stadio, ma si traducono in un boom commerciale, un record id vendite. Il talento spagnolo ha infatti infranto un record societario: la sua maglia sarebbe diventata la più venduta in un solo giorno nella storia del club spagnolo, generando un incasso di circa 2,1 milioni di dollari in soltanto 24 ore.