Vlahovic aspetta il Milan e manda segnali: gol in amichevole

L’attaccante serbo Dusan Vlahovic , in rottura con la Juventus, aspetta di capire se nelle prossime settimane il Milan o qualche altro club sarà disposto a trattare con i bianconeri, che chiedono almeno 20 milioni . Il club rossonero, per il momento, mantiene vivo l’interesse ed è in continuo contatto con l’agente del giocatore.

Tuttavia, per approdare a Milano, Vlahovic dovrebbe accettare una netta riduzione dell’ingaggio. I rossoneri attendono il momento giusto per affondare il colpo, probabilmente a metà o fine agosto, quando la Juve sarà costretta ad accettare un’offerta al ribasso pur di non rischiare di perderlo a zero nel 2026, anno in cui scade il contratto del serbo, che al momento non ha intenzione di rinnovare.