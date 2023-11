Vincolo San Siro, il Comune di Milano presenta il ricorso: le ultime

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Comune di Milano ha fatto ricorso al Tar per il vincolo di San Siro

Nella giornata di ieri, il Comune di Milano ha presentato, ufficialmente, un ricorso al Tar della Lombardia per il vincolo di San Siro riguardante il secondo anello di Milan e Inter .

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la data dell'udienza è stata fissata per il prossimo 21 novembre. Giorno in cui dovrebbe essere presa la decisione finale. Insomma, vi saranno novità in arrivo.