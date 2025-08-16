Vigilia di Milan-Bari, Di Stefano: “Davanti Pulisic e Leao”

Mancano poco più di 24 ore al primo match ufficiale della stagione 2025/26. Domani alle 21.15 a San Siro andrà in scena Milan-Bari , valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia . Massimiliano Allegr i sa dell'importanza di questa partita e non vuole assolutamente sbagliare alla prima partita ufficiale dal ritorno sulla panchina rossonera. Il tecnico livornese sembra orientato a schierare i titolari e a proseguire sulla strada tracciata durante le ultime amichevoli. Probabilmente si vedrà un Milan in campo con la difesa a 3.

Milan-Bari, le ultime di Sky Sport

Peppe Di Stefano - giornalista di Sky Sport - ha dato alcuni aggiornamenti relativi alla sfida di domani. Ecco cosa ha detto: “Prima partita è il primo passo dove si crea il primo feeling con i tifosi e con lo stadio. Anche mister Massimiliano Allegri ha parlato di questo nell'ultima intervista prodotta dal canale tematico del club. Il tecnico livornese infatti non vuole avere cali di concentrazione, servirà umiltà".