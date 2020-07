Verso Sassuolo-Milan: Diavolo, quanti gol in trasferta! I numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un Milan tirato a lucido quello ritornato in campo dopo lo stop forzato causa coronavirus. I rossoneri hanno affrontato 4 trasferte, nelle quali hanno segnato almeno 2 gol. Dati che sottolineano l’ottimo momento in zona gol. Il Diavolo non fa meglio da dicembre 2012, con Massimiliano Allegri in panchina (sei partite esterne in quel caso).

