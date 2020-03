Verso Milan-Genoa, Pioli non parlerà in conferenza stampa

NEWS MILAN – Stefano Pioli, come tutti i tecnici di Serie A, a non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, in programma domani a San Siro. La scelta è stata ovviamente predisposta per motivi di sicurezza dovuti all’emergenza coronavirus.

In ogni caso Pioli lascerà comunque nella giornata di oggi un’intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV, che vi riporteremo come sempre con la massima tempestività. Intanto sono ore caldissime per Zvonimir Boban: ecco il nostro live con tutte le notizie, continua a leggere >>>

