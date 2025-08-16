Verso Milan-Bari, ecco i dati relativi all’affluenza a San Siro | PM News

Verrà presentato Luka Modric, Pallone d'Oro 2018, insieme a tutti i suoi nuovi compagni. Tra questi, Ardon Jashari, Samuele Ricci e molti altri.
C'è grande attesa per l'esordio ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Domani alle 21.15 a San Siro i rossoneri affronteranno il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il ritorno in panchina dell'allenatore livornese e alcuni nuovi acquisti hanno attirato l'attenzione dei tifosi. In moltissimi sono pronti a recarsi alla Scala del Calcio, nonostante il match si giochi nella settimana di Ferragosto. Ecco i dati relativi all'affluenza allo stadio.
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, domani a San Siro sono previsti oltre 65 tifosi. I presenti assisteranno alla prima sfida ufficiale della stagione 2025/26, ma non solo. Infatti, avranno modo di conoscere i nuovi acquisti di questo calciomercato estivo. I nuovi innesti verranno presentati a partire dalle 20:30. Si tratta di un momento molto speciale.
Verrà presentato Luka Modric, Pallone d'Oro 2018, insieme a tutti i suoi nuovi compagni. Tra questi, Ardon Jashari, Samuele Ricci e molti altri.
