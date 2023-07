Van der Sar migliora: “Non è in pericolo di vita ed è stabile”

Le condizioni di Edwin Van der Sar

"Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si evolverà la sua situazione".