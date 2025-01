Una serata di musica e sport: Theo Hernandez e compagni ospiti al concerto di Lazza

Ieri sera l’Unipol Forum di Assago è stato teatro di una serata che ha unito la passione per la musica e per lo sport. Tra il pubblico del concerto di Lazza, alcuni volti noti del mondo del calcio, come Theo Hernandez, Ruben Loftus-Cheek, Francesco Camarda e Davide Calabria, hanno preso parte a un evento che ha messo in luce ancora una volta la connessione tra gli sportivi e la cultura popolare.