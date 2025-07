Ultim’ora clamorosa: Pubill, visite mediche con il Milan in corso

Il Milan continua ad essere molto attivo in questo calciomercato estivo e, dopo gli arrivi di Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano, potrebbe piazzare il colpo Marc Pubill. Il difensore spagnolo dell'Almeria starebbe infatti svolgendo le visite mediche con il club rossonero a Barcellona. Trattasi di una parte delle visite e non di tutti gli esami. Il nostro Stefano Bressi ve ne parla nel video che potete trovare qui sotto. Non dimenticate di mettere like ed attivare la campanella per non perdervi alcun contenuto. Oltre a seguirci su tutti i nostri profili social.