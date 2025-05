Ultima di campionato, primo compleanno rossonero: Pavlovic festeggia contro il Monza

Oggi, sabato 24 maggio, si chiude contro il Monza la stagione ufficiale dei rossoneri. Questo stesso giorno è speciale per il nostro difensore Strahinja Pavlović, classe 2001, che compie 24 anni. Particolare coincidenza per lui, che ha iniziato la sua avventura rossonera a San Siro in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi, proprio contro il Monza, lo scorso 13 agosto 2024. E ritrova i brianzoli nel giorno del suo compleanno e dell'ultimo appuntamento di questa annata. Abbiamo ammirato la sua voglia di non mollare mai, di gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo e di crederci sempre.