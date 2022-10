Ucraina, il CT: “Vogliamo vincere la guerra e tornare nei nostri stadi”

Il momento storico dell'Ucraina è certamente complicato e, anche se ovviamente meno importante, il tutto si riversa anche sul lato sportivo. La guerra non si placa per il momento. Il commissario tecnico ucraino Oleksandr Petrakov ha parlato ai microfoni della Rai delle difficoltà che ci sono nel guidare una nazionale di un Paese che attraversa un momento così. Ecco le sue parole, direttamente da Kiev, capitale ucraina: "Stiamo giocando le partite casalinghe in campo neutro, vogliamo che la guerra finisca, che la vinca l'Ucraina e che si possa così tornare a giocare nei nostri stadi". Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>