L'ex attaccante del Watford ha vissuto il derby da bordocampo per CBS Sports e ha raccontato sui social le emozioni della serata milanese
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Il derby tra Milan e Inter non lascia indifferenti nemmeno chi arriva da lontano. A raccontarlo è Troy Deeney, ex attaccante e storico capitano del Watford, oggi commentatore per CBS Sports, che sabato ha avuto l'opportunità di vivere da vicino il derby milanese.
L'inglese era presente a bordo campo per seguire la partita e raccogliere le emozioni dei protagonisti della serata. Un'esperienza che lo ha colpito profondamente, tanto da spingerlo a condividere sui propri canali social un carosello di fotografie scattate durante la sua permanenza a Milano.
"Ci sono luoghi che ti ricordano perché ti sei innamorato del calcio"A colpire Deeney non è stato soltanto lo spettacolo offerto dal campo, ma soprattutto l'atmosfera che circonda una partita come il derby. Nel suo messaggio ha raccontato le sensazioni provate a San Siro, sottolineando il valore della storia dello stadio e il coinvolgimento dei tifosi.
"17 anni da calciatore professionista, e questo sport riesce ancora a trovare nuovi modi per farmi venire la pelle d'oca. Ci sono luoghi che ti ricordano semplicemente perché ti sei innamorato del calcio. La storia, la passione, la gente … San Siro, che esperienza!".
Parole che testimoniano quanto la cornice del derby possa lasciare il segno anche in chi ha vissuto il calcio ad alti livelli per molti anni. Deeney ha poi aggiunto di non voler mai dare per scontati momenti simili, esprimendo gratitudine per il percorso compiuto e curiosità per le esperienze che lo attendono in futuro.
Il fascino di San Siro conquista anche chi arriva dall'InghilterraLa testimonianza dell'ex attaccante del Watford restituisce ancora una volta l'immagine di San Siro come uno degli stadi più riconoscibili e suggestivi del panorama calcistico internazionale. Il derby, con la sua storia e il coinvolgimento delle due tifoserie, rappresenta un appuntamento capace di andare oltre i novanta minuti.
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