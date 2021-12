Troppo Liverpool per il Diavolo: Milan eliminato dall’Europa | News

Milan-Liverpool finisce 1-2 per gli inglesi: la squadra di Klopp elimina quella di Pioli non sono dalla Champions, ma anche dall'Europa

Milan-Liverpool finisce 2-1 a favore degli inglesi. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il sogno è durato da 7 minuti, cioè dal gol di Tomori al 36' al pareggio di Salah. Ma dopo il raggio di sole è arrivato il buio. Viste le tante assenze ci voleva la partita perfetta, ma non è riuscita. Non solo, hanno tradito i giocatori più rappresentativi: Maignan, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha sofferto l'assenza di di rifornitori come Rebic e Leao, ma la sua è stata una partita senza elettricità. Non ha neanche sgridato i compagni, cosa che solitamente fa.