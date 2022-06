Trofeo Gamper, Milan tra le squadre candidate: il Diavolo riflette | PM

Doveva essere Barcellona-Roma la sfida valida per il Trofeo Gamper , invece potrebbe giocare il Milan al posto dei giallorossi. La squadra allenata da José Mourinho , infatti, ha deciso di non voler prendere parte all'amichevole di lusso contro il club blaugrana. Dalla Spagna hanno parlato di un possibile coinvolgimento dei rossoneri, una notizia che trova dei riscontri da parte della redazione di ' pianetamilan.it '.

Infatti, stando a quanto ci risulta, il Milan è tra le squadre candidate per disputare la partita contro il Barcellona. Il Diavolo starebbe valutando se partecipare o meno a questo incontro. Si ricorda che la squadra di Stefano Pioli ha già in programma tre amichevoli sparse in giro per l'Europa contro Colonia, contro gli ungheresi del Zalaegerszegi e contro il Marsiglia. Tornando al Trofeo Gamper, l'ultima volta che il Milan vi partecipò fu nel 2010.