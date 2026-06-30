Manca sempre meno al grande ritorno del "Festival del Milanismo". Dopo il successo della prima edizione nel 2018, Il 3 luglio infatti andrà in scena la seconda edizione dell'evento dedicato alla passione rossonera e che trasformerà Gallipoli nella capitale della passione milanista del Sud Italia.

Il Milan Club Gallipoli si ritrova nuovamente ad ospitare questa meravigliosa manifestazione, riunendo i Milan Club provenienti dalla provincia di Lecce ma non solo: nella splendida cornice del Gallipoli Resort-Garibaldi Hotels accorreranno milanisti da tutta Italia per vivere una serata colma di appuntamenti che coinvolgeranno tutti, grandi e piccoli.

L'ospite d'onore

Il Programma del Festival

Tra gli eventi più attesi, il Festival avrà l'onore di ospitareleggenda rossonera che annovera nel suo palmares, in 9 stagioni al Milan, uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del mondo per club. A coordinare la conversazione con l'ex rossonero saranno Stefano Ravaglia (giornalista e fondatore della community "Tradizione Rossonera"), Simone Matrone (Giornalista e collaboratore di Milan News, Soportitalia e Telenova) e Vincenzo Matrone (volto noto di Sportitalia e Telenova).La manifestazione prenderà il via nel. tra le varie attività, vi saranno una mostra itinerante di cimeli storici del Milan, stand espositivi,dedicate ai più piccoli, volte ad unire e coinvolgere le tante famiglie rossonere.

A seguire, il Talk Show condotto dal giornalista sportivo Bruno Conte che, attraverso aneddoti e curiosità raccontate dai suoi ospiti, permetterà ai presenti di fare un viaggio nella gloriosa storia del Milan, ripercorrendo alcune delle pagine più emozionanti del Club. Immancabile poi il momento della tradizionale cena conviviale, occasione quest'anno anche per celebrare i quasi 42 anni di attività del Milan Club di Gallipoli, realtà storica del tifo rossonero salentino.

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Non mancherà poi lo spazio dedicato alla solidarietà, con la presenza di uno stand informativo dell'associazione Gruppo Accoglienza Bambini Bisognosi , impegnata nell'accoglienza e nel sostegno di minori provenienti da contesti di particolare fragilità sociale.

Il Festival sarà, inoltre, un momento di riflessione sul presente e sul futuro del Milan volto ad esprimere il desiderio di migliaia di rossoneri: rivedere il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, con serietà e programmazione.