Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali ormai entrata nel vivo, gli occhi si spostano tutti sulle notizie di mercato. In quest'ottica, i rossoneri posano nuovamente gli occhi su Zalewski, possibile nome in arrivo a gennaio, ma non è tutto. Sul fronte rinnovi, i rossoneri possono festeggiare: Pavlovic dovrebbe rimanere a Milano. Mancano, invece, pochissimi giorni alla nuova edizione del Festival dello Sport, dove i colori rossoneri saranno grandi protagonisti con nomi stellari.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Idea Zalewski?

2. Rinnovo in arrivo

3. Niente Nazionale per Pulisic

4. Il Festival dello Sport

Iltorna nuovamente sulle tracce dell'ex calciatore dellain vista della sessione invernale di Calciomercato. Il calciatore polacco, oggi al servizio, sta trovando davvero poco spazio dopo l'arrivo disbarcato a Bergamo dopo l'avventura al servizio del Bologna. Proprio a causa di questa motivazione, il giovane potrebbe iniziare a guardarsi intorno. I rossoneri, che avevano già seguito il giovane in estate, stanno continuando a monitorare la situazione senza però aver avanzato, almeno al momento, delle vere e proprie offerte ufficiali. L'unico ostacolo principale sembrerebbe essere di natura puramente economica: il club bergamasco, infatti, valuta il calciatore attorno ai. Nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori sviluppi legati ad una possibile trattativa futura.Consacratosi l'anno scorso sotto al gestione die diventato un vero e proprio pilastro con Amorim, ilvuole assolutamente rinnovare. Il difensore serbo è al centro del progetto rossonero e il club starebbe lavorando ad un rinnovo fino al 2031, con l'obiettivo di portare il suo ingaggio attorno ai 3,5 milioni a stagione (attualmente ne percepisce 1,7). Nonostante il forte interesse proveniente dalla, il difensore serbo vorrebbe proseguire la sua avventura a Milano, città in cui è sbarcato nel 2024 dopo gli anni alla corte delDopo la brillantissima prima parte di stagione dello scorso anno sotto al gestione di Allegri,si conferma nuovamente al centro del progetto del Diavolo. Il calciatore americano, anche sotto al gestione del nuovo tecnico, ha saputo rivelarsi una vera e propria arma in più. Proprio per questo, con l'assenza di(trasferitosi alla corte del, potrebbe rappresentare un vero riferimento offensivo assieme a Goncalo Ramos, nuovo attaccante dei rossoneri arrivato in estate dal. Un nodo cruciale, però, è legato alla sua tenuta fisica. Dopo un 2026 pieno zeppo di infortuni, la mancata convocazione da parte del CTrappresenta un vero e proprio vantaggio per il club di Via Aldo Rossi. In queste settimane di stop, infatti, il calciatore avrà modo di continuare ad allenarsi al meglio in vista della ripresa, con il derby contro l'Inter fissato al 31 di ottobre.Tra pochissimi giorni ci sarà il via del solito Festival dello Sport a Trento. in programma dal 1 al 4 ottobre 2026. L'evento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, vedrà ilcome uno die protagonisti principali, con numerose leggende rossoneri, ex allenatori e dirigenti presenti. Si parte il primo di ottobre con, mentre il giorno successivo ci saranno. Il 3 ottobre, invece, presenzieranno. A chiudere il festival, per quanto riguarda la parentesi Milan, ci penseranno