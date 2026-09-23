Dall'idea Zalewski a gennaio fino al rinnovo di Pavlovic, passando per le ultime su Christian Pulisic e tutti i nomi dei rossoneri presenti al Festival dello Sport: ecco le notizie migliori di oggi
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Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali ormai entrata nel vivo, gli occhi si spostano tutti sulle notizie di mercato. In quest'ottica, i rossoneri posano nuovamente gli occhi su Zalewski, possibile nome in arrivo a gennaio, ma non è tutto. Sul fronte rinnovi, i rossoneri possono festeggiare: Pavlovic dovrebbe rimanere a Milano. Mancano, invece, pochissimi giorni alla nuova edizione del Festival dello Sport, dove i colori rossoneri saranno grandi protagonisti con nomi stellari.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Idea Zalewski?Il Milan torna nuovamente sulle tracce dell'ex calciatore della Roma Nicola Zalewski in vista della sessione invernale di Calciomercato. Il calciatore polacco, oggi al servizio dell'Atalanta, sta trovando davvero poco spazio dopo l'arrivo di Rowe, sbarcato a Bergamo dopo l'avventura al servizio del Bologna. Proprio a causa di questa motivazione, il giovane potrebbe iniziare a guardarsi intorno. I rossoneri, che avevano già seguito il giovane in estate, stanno continuando a monitorare la situazione senza però aver avanzato, almeno al momento, delle vere e proprie offerte ufficiali. L'unico ostacolo principale sembrerebbe essere di natura puramente economica: il club bergamasco, infatti, valuta il calciatore attorno ai 35-40 milioni di euro. Nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori sviluppi legati ad una possibile trattativa futura.
2. Rinnovo in arrivoConsacratosi l'anno scorso sotto al gestione di Massimiliano Allegri e diventato un vero e proprio pilastro con Amorim, il Milan vuole assolutamente rinnovare Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è al centro del progetto rossonero e il club starebbe lavorando ad un rinnovo fino al 2031, con l'obiettivo di portare il suo ingaggio attorno ai 3,5 milioni a stagione (attualmente ne percepisce 1,7). Nonostante il forte interesse proveniente dalla Premier League, il difensore serbo vorrebbe proseguire la sua avventura a Milano, città in cui è sbarcato nel 2024 dopo gli anni alla corte del Salisburgo.
3. Niente Nazionale per PulisicDopo la brillantissima prima parte di stagione dello scorso anno sotto al gestione di Allegri, Christian Pulisic si conferma nuovamente al centro del progetto del Diavolo. Il calciatore americano, anche sotto al gestione del nuovo tecnico Ruben Amorim, ha saputo rivelarsi una vera e propria arma in più. Proprio per questo, con l'assenza di Leao (trasferitosi alla corte del Galatasaray), potrebbe rappresentare un vero riferimento offensivo assieme a Goncalo Ramos, nuovo attaccante dei rossoneri arrivato in estate dal PSG. Un nodo cruciale, però, è legato alla sua tenuta fisica. Dopo un 2026 pieno zeppo di infortuni, la mancata convocazione da parte del CT Pochettino rappresenta un vero e proprio vantaggio per il club di Via Aldo Rossi. In queste settimane di stop, infatti, il calciatore avrà modo di continuare ad allenarsi al meglio in vista della ripresa, con il derby contro l'Inter fissato al 31 di ottobre.
4. Il Festival dello SportTra pochissimi giorni ci sarà il via del solito Festival dello Sport a Trento. in programma dal 1 al 4 ottobre 2026. L'evento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, vedrà il Milan come uno die protagonisti principali, con numerose leggende rossoneri, ex allenatori e dirigenti presenti. Si parte il primo di ottobre con Albertini e Rivera, mentre il giorno successivo ci saranno Bierhoff, Borriello, Brocchi e Capello. Il 3 ottobre, invece, presenzieranno Boban, Gerry Cardinale, Di Canio e Alexandre Pato. A chiudere il festival, per quanto riguarda la parentesi Milan, ci penseranno Gennaro Gattuso e Gianluca Pessotto.
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