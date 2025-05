Tony D’Amico incoronato Miglior DS della Serie A al Gran Galà del calcio

Ma i riflettori della serata si sono inevitabilmente accesi su Tony D'Amico. Il premio come Miglior DS della massima serie rappresenta un riconoscimento al suo acume strategico, alla sua capacità di costruire squadre competitive e alla sua lungimiranza nel mercato. L'Atalanta, sotto la sua guida sapiente, ha continuato a stupire e a consolidarsi come una delle realtà più solide e innovative del calcio italiano, raggiungendo risultati di prestigio sia in campionato che in Europa.

Oltre a D'Amico, la serata ha premiato altri direttori sportivi di spicco nelle diverse categorie, da Filippo Antonelli del Venezia in Serie B a Matteo Lovisa della Juve Stabia in Serie C, evidenziando la professionalità e la competenza che animano il lavoro dietro le quinte del calcio italiano. Un premio alla carriera è stato inoltre consegnato ad Adriano Galliani, figura storica del Milan, per la sua visione manageriale e la sua passione inesauribile per il calcio.