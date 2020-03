Terim positivo al Coronavirus: “Sono in buone mani all’ospedale”

NEWS MILAN – Altro contagiato al coronavirus nel mondo del calcio. Positivo anche Fatih Terim, ex allenatore del Milan nel 2001, che lo ha annunciato sul proprio profilo Twitter: “Secondo i risultati dei test effettuati oggi, il mio risultato Corona Virus è stato positivo. Sono in buone mani all’ospedale. Non ti preoccupare. Per comunicare al più presto”.

La redazione di Pianetamilan.it augura a Terim una pronta guarigione. Intanto arriva qualche notizia positiva dall’ultimo bollettino della Protezione Civile >>>

