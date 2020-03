Taglio Stipendi in Serie A: quanto risparmierebbero le squadre

ULTIME NEWS – L’emergenza coronavirus che si è abbattuta sull’Italia e sul mondo intero, non risparmia nessuno. Tantomeno il mondo del calcio. Facciamo un’analisi dettagliata dei risparmi dei club di Serie A qualora venisse approvato il taglio stipendi del 30% sulla stagione in corso, prendendo l’esempio della Juventus.

Il monte-ingaggi totale di tutte le 20 squadre di Serie A è di 673,19 milioni di euro netti. Di seguito la classifica dettagliata, tra parentesi le cifre sono da intendersi al netto:

Juventus (137); Roma (90); Inter (66); Napoli (55); Milan (51,1); Lazio (40); Parma (33); Cagliari (23); Fiorentina (22); Torino (21); Bologna (18,5); Genoa (16,3); Sassuolo (15,15); Sampdoria (14,6); Atalanta (14,5); Spal (13,5); Udinese (12,5); Verona (11,6); Lecce (11,2); Brescia (7,24).

Riducendo il totale di 673,19 milioni per il 30%, si ottiene un risparmio di 201,957 milioni di euro netti. Il monte-ingaggi totale per la stagione 2019/2020 andrebbe ad assestarsi a 471,233 milioni. Ammesso e non concesso, ripetiamo, che tutte le 20 squadre di A riuscissero ad approvare tale taglio.

A queste cifre vanno aggiunti gli stipendi di tutti gli allenatori, che tecnicamente dovrebbero entrare a far parte del taglio stipendi, come successo per Maurizio Sarri alla Juventus. In totale tutti gli allenatori di Serie A guadagnano circa 60 milioni di euro. Dunque, al risparmio di 201 milioni sopracitato, andrebbero aggiunti 20 milioni circa risparmiati dagli stipendi degli allenatori.

Un risparmio estremamente importante per l’intero calcio italiano (almeno per la Serie A), che permetterebbe di ridurre le perdite legate ai mancati introiti dello stadio, sponsor vari ed eventuali diritti tv.

Attendiamo novità da qui ai prossimi giorni. Vedremo se emergeranno notizie in tal senso, se giocatori e allenatore accetteranno nuove eventuali disposizioni. Abbiamo fatto anche i conti in tasca al Milan: ecco quanto risparmierebbe il club rossonero: i dettagli >>>

