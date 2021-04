SuperLega, la UEFA rilancia: in arrivo un finanziamento da 6 miliardi?

Secondo alcune voci, la UEFA starebbe trattando un finanziamento da sei miliardi di euro per supportare la nuova CL e bloccare la SuperLega

Stando a quanto riportato da 'Calcio e Finanza', la UEFA starebbe trattando con Centricus Asset Management, società finanziaria che gestisce asset per 30 miliardi di dollari, per un finanziamento da sei miliardi di euro. L'obiettivo sarebbe quello di supportare il nuovo format della Champions League a partire dal 2024 e, allo stesso tempo, di bloccare la fuga verso la nuova SuperLega Europea. Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma tutto ciò potrebbe veramente generare una vera e propria guerra. Intanto Ceferin, presidente dell'Uefa, attacca Gazidis. Ecco cosa ha detto.