SuperLega, 160 milioni di euro in più dell’attuale solidarietà UEFA | News

Con la realizzazione della SuperLega, ecco come verrà distribuito tutto il denaro in termini di incassi, investimenti e solidarietà

Stando a quanto riportato da 'ANSA', verranno versati dieci miliardi di euro alla 'piramide' del calcio in 23 anni per la mutualità al di fuori della SuperLega. La stima che emerge fuori è pari a 434 milioni di euro l'anno per i prossimi 23 anni, 160 in più dell'attuale solidarietà UEFA. Denaro che verrà destinato al calcio giovanile, al calcio di base e al calcio femminile. Ecco quello che si legge nel comunicato. "Il nuovo torneo fornirà una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calcio europeo tramite un impegno di lungo termine a versare dei contributi di solidarietà senza tetto massimo". Intanto Ceferin, presidente dell'Uefa, attacca Gazidis. Ecco cosa ha detto.