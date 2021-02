Stella Rossa-Milan, 8 curiosità sul match del ‘Marakana’ / Europa League News

Stella Rossa-Milan, le curiosità

(Fonte: acmilan.com)

La Stella Rossa torna a far parte del presente rossonero. Dopo aver incrociato il suo nome e il suo stadio con la nostra storia, la squadra serba di Belgrado aspetta il Milan per giocare il primo round dei Sedicesimi di finale di questa Europa League. Un match di fascino e di peso, davvero importante anche per superare il passo falso di La Spezia e proiettarsi al meglio al Derby di campionato. Scopriamo 8 curiosità in attesa del fischio d’inizio, fissato per le 18.55 allo Stadion Rajko Mitić:

1- L’ultimo incontro tra Stella Rossa e Milan è stato nell’agosto 2006 nelle qualificazioni alla Champions League: successo dei rossoneri per 2-1, in gol Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf a Belgrado.

2- La Stella Rossa non ha mai battuto il Milan in una partita europea (qualificazioni incluse): due pareggi e due sconfitte in quattro precedenti. I serbi non battono da sei gare un’avversaria italiana in competizioni europee (2N, 4P), l’ultimo successo risale al match contro la Roma nel dicembre 2005 in Coppa UEFA.

3- Il Milan ha vinto le ultime due sfide di Europa League: escludendo le qualificazioni, i rossoneri non hanno una striscia di almeno tre successi in competizioni europee da novembre 2008 (quattro in quel caso).

4- Il Milan va in rete da dieci trasferte consecutive in competizioni europee, incluse le qualificazioni: si tratta già della miglior striscia della storia per i rossoneri.

5- Il Milan ha superato il turno in otto delle dieci precedenti stagioni in cui ha preso parte ai Sedicesimi di finale di Coppa UEFA/Europa League, uniche eccezioni contro l’Espanyol nel 1987/88 e il Werder Brema nel 2008/09.

6- La Stella Rossa ha passato il turno dei Sedicesimi di finale di Coppa UEFA/Europa League in solamente una delle ultime quattro stagioni in cui ha preso parte a questa fase del torneo, contro lo Žalgiris Vilnius nel 1989/90.

7- Nelle quattordici partite di Europa League della Stella Rossa sono stati segnati appena diciannove gol (dodici a favore, sette contro); mentre cinque sono terminati a reti inviolate, incluse le due più recenti.

8- La prima delle tre marcature multiple di Mario Mandžukić in competizioni europee è stata proprio in Coppa UEFA ad ottobre 2007 con la maglia della Dinamo Zagabria contro l’Ajax (le altre contro l’Olympiacos nel novembre 2014 con l’Atletico Madrid e ad aprile 2018 contro il Real Madrid con la Juventus, entrambe in Champions League).

Non sai dove vedere il match di stasera? Ecco la nostra guida tv per scoprirlo >>>