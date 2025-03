Ovvero, senza ipotesi di reato né indagati , ma soltanto per verificare se ci possano essere danni per le casse pubbliche dalla procedura di vendita del 'Meazza' ai due club.

Qualche giorno fa, come si ricorderà, Milan e Inter avevano presentato a Palazzo Marino il documento di fattibilità per l'acquisto dello stadio 'Meazza', delle aree circostanti e dei permessi di costruire.

La Giunta Comunale , guidata dal Sindaco Giuseppe Sala , aveva poi approvato la delibera con le linee d'indirizzo per tutti i passaggi successivi. Ovvero, l'avvio della Conferenza dei Servizi e un avviso pubblico per verificare se ci sono altri soggetti interessati all'acquisto.

Le cifre dell'operazione? 124 milioni di euro per l'area più 72 milioni e 980mila euro per l'impianto. Da questi, però, andrebbero stornati 80 milioni di euro - a carico del Comune di Milano - per la rimozione delle macerie da demolizione e le bonifiche.