Skorupski positivo al Covid: nuove polemiche dei club contro le Nazionali

Il portiere del Bologna Skorupski è risultato positivo al Covid 19: continuano le polemiche dei club nei confronti delle Nazionali

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna e della Nazionale polacca, è risultato positivo al Covid 19. A riportare la notizia è il team manager della Polonia Jakub Kwiatkowski, il quale ha comunicato che il numero 28 rossoblù adesso è in isolamento fiduciario. Lo stesso Skorupski pare abbia presentato dei sintomi febbrili nella notte tra giovedì e venerdì. Questo caso di positività ha fatto scoppiare nuovamente le polemiche da parte dei club europei nei confronti della UEFA che, da ormai un anno, non sono d'accordo sul far svolgere le partite della Nazionali in piena pandemia.

Guardando alle selezioni internazionali, la CONMEBOL, confederazione sudamericana, proprio per evitare gli spostamenti dei calciatori presenti in ogni angolo del mondo con il virus ancora in circolazione, ha annullato gli impegni delle nazionali sudamericane. Adesso Mihajlovic dovrà fare a meno del suo portiere per un paio di giorni ma questa positività mette a rischio anche alcuni giocatori della Serie A come Szczesny, Bereszynski, Zielinski e Glik. Intanto cambia il calcio in tv con la Serie A a Dazn. Ecco tutto quello che c'è da sapere.