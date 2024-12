La Serie B arriva su Amazon Prime: debutta il Canale LaB Channel

Grandissima novità in arrivo: dal 3 dicembre 2024, il Canale LaB Channel trasmetterà tutte le partite della Serie BKT 2024/25 in streaming su Prime Video. I tifosi potranno seguire ogni match in diretta e on demand, inclusi nell’abbonamento Prime, senza costi aggiuntivi. L’iniziativa segna una nuova era per la Lega B, che punta a rendere il campionato più accessibile e visibile a un pubblico globale. Di seguito, il comunicato ufficiale: