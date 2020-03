NEWS MILAN – I rossoneri di Stefano Pioli sono arrivati da pochi istanti allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro. Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A, si giocherà alle ore 15:00 a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta esclusiva su ‘DAZN‘. Per le 10 curiosità più interessanti sul match, continua a leggere >>>

