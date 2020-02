Serie A – La FIGC chiede al Governo l’ok per le gare a porte chiuse

NEWS SERIE A – È in corso, in questi momenti, il Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) a Roma: argomento della discussione, cosa fare con il campionato di Serie A alla luce della minaccia, reale, del coronavirus, che si sta diffondendo pericolosamente in Italia.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, la FIGC chiederà al Governo se si potranno disputare a porte chiuse le partite di calcio nelle regioni che sono sottoposte al blocco delle manifestazioni sportive fino al 1° marzo. Interessate, oltre Inter-Ludogorets di Europa League, in programma giovedì sera alle ore 21:05 a ‘San Siro‘, anche Milan-Genoa e Juventus-Inter della 26^ giornata di Serie A.

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha riunito in mattinata i medici federali con un rappresentante del Ministero della Salute, al quale sarà posto anche il quesito se gli impianti sportivi possono essere usati per le attività di allenamento. Intanto, dalla stagione 2020-2021, in arrivo novità interessanti per quanto concerne gli arbitri: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android