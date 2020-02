Serie A 2020-21: gli arbitri spiegheranno gli episodi controversi

ULTIME NEWS – A partire dalla prossima stagione, ci potrebbe essere una novità importante che riguarda gli arbitri. Come riportato questa mattina da Repubblica, gli arbitri nella prossima stagione potranno dare spiegazioni in caso di episodi controversi al termine delle partite. Una decisione non ancora ufficiale, ma che in caso di esito positivo consentirebbe di evitare numerose polemiche legate alle decisioni dubbie e contestate degli arbitri. Ultima in ordine tempo certamente quella di Calvarese in Fiorentina-Milan: una decisione che per l’AIA non è stata sbagliata>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android