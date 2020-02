Calvarese, per i vertici arbitrali non ha commesso errori: nessuno stop

FIORENTINA-MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina sulla Gazzetta, i vertici arbitrali ritengono che Gianpaolo Calvarese non abbia commesso errori in Fiorentina-Milan. Il direttore di gara di Teramo, dunque, non rischia alcun tipo di stop o conseguenza in seguito al discusso e contestato match del Franchi di sabato sera. Al club meneghino, tuttavia, rimangono molti dubbi in seguito alla direzione arbitrale: le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android