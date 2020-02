Serie A – Juventus-Inter a porte aperte? C’è la possibilità

NEWS JUVENTUS – L’emergenza Coronavirus sembra si stia piano piano attenuando, e la sicurezza dei giorni scorsi, che Juventus-Inter di domenica sera, verrà giocata a porte chiuse, non c’è più.

Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Regione Piemonte ha fatto sapere che nelle prossime ore valuterà se chiedere al Governo il ritorno alla normalità, cioè alle porte aperte. Qualora la risposta dovesse essere negativa e gli attuali provvedimenti restare in vigore anche per la giornata di domenica 1 marzo, la partita potrebbe essere spostata a lunedì 2 marzo per favorire i tifosi e giocarla a porte aperte. Insomma, la situazione per quel che riguarda Juventus-Inter è ancora incerta. Gli scenari possibili sono tanti. Vedremo cosa accadrà.

Anche il Milan sta valutando il da farsi in vista della partita del Genoa e ha chiesto il rinvio a lunedì. Per rimanere aggiornato continua a leggere>>>

