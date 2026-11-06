Il nome di Sergio Conceicao torna a circolare in orbita Napoli. L'ex allenatore del Milan sarebbe infatti uno dei profili presi in considerazione da Aurelio De Laurentiis nel caso in cui dovesse interrompersi il rapporto con Massimiliano Allegri. L'indiscrezione arriva dalla Francia, più precisamente da Santi Aouna, giornalista di Foot Mercato.

Secondo quanto riferito, il Presidente azzurro apprezzerebbe particolarmente il tecnico portoghese, che in passato sarebbe già stato vicino alla panchina partenopea. Per il momento, tuttavia, non risultano conferme di una trattativa o di contatti ufficiali tra le parti.

Conceicao-Napoli, un interesse che arriva da lontano

Non sarebbe la prima volta che il nome di Conceicao viene accostato al Napoli. Secondo la ricostruzione di Aouna, il portoghese sarebbe stato vicino a diventare l'allenatore azzurro sia nel 2021 sia nel 2023. In entrambe le occasioni, però, il Porto avrebbe richiesto il pagamento della clausola rescissoria, ostacolando la conclusione dell'operazione.

Adesso lo scenario potrebbe riproporsi, con una differenza importante: Conceicao è attualmente libero da impegni contrattuali e sarebbe interessato a tornare ad allenare in uno dei cinque principali campionati europei. Sempre secondo l'indiscrezione francese, il tecnico avrebbe recentemente rifiutato una proposta del Fenerbahçe proprio per questa ragione.

Il futuro di Allegri e la posizione del Napoli

La possibile candidatura di Conceicao è legata soprattutto al futuro di Massimiliano Allegri. Il Napoli sta attraversando una fase complicata e le indiscrezioni su un possibile cambio in panchina si sono intensificate dopo gli ultimi risultati. Nonostante questo, la posizione del tecnico livornese non risulta al momento compromessa.

Il 3 novembre Il Mattino, ha riferito che De Laurentiis continua a sostenere Allegri. Il Presidente avrebbe anche telefonato all'allenatore per manifestargli la propria vicinanza, mentre la società sarebbe preoccupata soprattutto per i numerosi infortuni che stanno condizionando la squadra.

Anche Fabrizio Romano aveva escluso, nelle settimane precedenti, contatti del Napoli con altri allenatori. La pista Conceicao va quindi considerata, allo stato attuale, come un'indiscrezione legata a un eventuale scenario futuro e non come una trattativa avviata.

Dal Milan al possibile ritorno in Serie A

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Per Conceicao si tratterebbe di un ritorno nel campionato italiano dopo l'esperienza sulla panchina rossonera nella seconda parte della stagione 2024-25. Il portoghese aveva conquistato la Supercoppa Italiana, ma non era riuscito a centrare la qualificazione in Champions League, lasciando poi il club al termine dell'annata.Un eventuale approdo a Napoli lo porterebbe dunque a ritrovare la Serie A e a sedersi sulla panchina di una squadra che, negli ultimi anni, ha rappresentato una delle principali protagoniste del calcio italiano. Per ora, però, il futuro di Allegri resta il primo elemento da chiarire prima che l'ipotesi Conceicao possa trasformarsi in qualcosa di più concreto.