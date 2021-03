Serafini: “Kessie presidente? Io so che parcheggiava nel posto di Scaroni”

Kessie presidente? Serafini spiega

Franck Kessie è ormai chiamato da tutti ‘il Presidente’. Un soprannome che ha avuto diverse interpretazioni in questi mesi. Il noto giornalista Luca Serafini, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha raccontato la sua versione dei fatti raccontando questo simpatico aneddoto: “L’aneddoto che so io è che parcheggiasse nel posto di Scaroni nei primi giorni a Milanello. Non sapeva ci fossero dei posti riservati“. L’intervista di Theo Hernandez tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri