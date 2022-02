Il Senegal di Ballo-Toure è campione d’Africa: battuto l’Egitto ai rigori

Prima storica vittoria del Senegal di Fode Ballo-Toure in Coppa d'Africa: battuto l'Egitto in finale dopo la lotteria dei calci di rigore

Il Senegal di Fode Ballo-Toure è campione d'Africa. Dopo aver terminato i tempi regolamentari sul risultato di 0-0, i 'Leoni' hanno battuto in finale, al termine della lotteria dei calci di rigore, l'Egitto di Mohamed Salah. Il terzino del Milan non ha preso parte al match, in quanto nelle ultime settimane ha avuto diversi problemi di natura fisica. In ogni caso i complimenti vanno al giocatore e al resto della squadra allenata da Aliou Cissé che hanno conquistato la prima storica vittoria in questa competizione.