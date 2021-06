Semplicemente Simon Kjaer: un eroe, un uomo, un capitano / News

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, si è dimostrato un leader e un uomo vero dopo i momenti di paura per Christian Eriksen

Renato Panno

E' il 43' minuto di gioco di Danimarca-Finlandia, gara valida per il girone B di Euro 2020. Ad un tratto la spensieratezza dei tifosi finalmente sugli spalti si trasforma in terrificante paura. Christian Eriksen si accascia al suolo dopo un malore improvviso, che desta subito l'attenzione di arbitro e giocatori. Ma ci sono delle persone, anzi degli uomini veri, che non si vedono soltanto in campo, ma riescono a trasferire quel qualcosa in più anche in situazioni al limite del reale. E' quello che è successo a Simon Kjaer, che della Danimarca è l'indiscusso capitano. Il difensore del Milan, dopo il tragico avvenimento, si è fiondato celermente verso il compagno per soccorrerlo, diventando decisivo nel primo soccorso prima dell'arrivo dei medici.

La gravità dell'evento si è capita fin da subito, e allora ecco il secondo gesto da leader vero. Kjaer invita la squadra a fare 'muro' intorno ad Eriksen per evitare che la tragedia si trasformasse in un bruttissimo spettacolo. Ma è da qui in poi che la sfera del suo comportamento arriva a toccare vette inarrivabili. Fermezza, leadership e personalità sconfinata portano Kjaer a consolare la compagna di Eriksen, scesa sul terreno di gioco visibilmente scossa per l'inattesa disgrazia. Un abbraccio lungo con il condottiero Simon, che ha provato a rendere le sue lacrime meno amare possibili.

Un comportamento che ha attirato i riflettori nei confronti di un giocatore forse troppo spesso sottovalutato. Arrivato al Milan, l'ex Atalanta ha contribuito attivamente ad una risalita prepotente del club rossonero. In pochi se lo aspettavano, in pochi avrebbero scommesso su di lui. Ma Kjaer si è ormai elevato a calciatore di fama internazionale e, dopo questa sera, a esempio da mostrare a tutti i bambini. Qui il campo c'entra poco, la sottolineatura non può che andare ad un uomo che è riuscito a salvare la vita di un compagno di squadra e sua moglie, che si è vista a tanto così dall'abisso. Applausi per Simon, tutto il mondo ha visto ciò che sei. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Azmoun, De Paul e tanto altro