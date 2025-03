Schira: “Milan, non sono cambiati i piani sull’allenatore. Conceicao …”

Ieri sera, allo stadio 'Diego Armando Maradona', il Milan di Sergio Conceicao ha perso per 2-1 contro il Napoli, dicendo con tutta probabilità addio alle residue speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per il Diavolo si è trattato addirittura della 9^ sconfitta in questo campionato di Serie A, la 5^ con Conceicao in panchina in appena 13 partite dirette. Le altre sono giunte contro Juventus, Torino, Bologna in trasferta e Lazio a 'San Siro'.