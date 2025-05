Saudi Pro League: l’Al Nassr di Pioli vuole il terzo posto

Per Stefano Pioli, questa sfida rappresenta un banco di prova importante nella sua avventura saudita. Dopo l'esperienza sulla panchina del Milan, il tecnico italiano è chiamato a condurre l'Al Nassr verso un obiettivo cruciale per la prossima stagione. Riuscire a centrare la qualificazione alla massima competizione continentale sarebbe un segnale forte della crescita e delle ambizioni del club.

Se la lotta per il vertice sembra indirizzata e l'Al Nassr è concentrato sulla Champions, la zona salvezza rimane un vero e proprio campo di battaglia. La retrocessione dell'Al Raed è ormai una sentenza, ma tra il decimo posto dell'Al Khaleeej (34 punti) e il diciassettesimo dell'Al Okhdood (29 punti) regna l'incertezza. Sette squadre racchiuse in soli cinque punti si giocheranno la permanenza nella Saudi Pro League in un finale di stagione ad alta tensione.

L'Al Nassr di Stefano Pioli ha dunque un obiettivo chiaro: sfruttare la propria partita per tornare sul gradino più basso del podio e assicurarsi un futuro in Champions League. Le prossime tre giornate saranno decisive per definire le sorti del campionato saudita, con l'ex tecnico rossonero pronto a guidare la sua squadra in questa importante sfida. LEGGI ANCHE: Segui con noi LIVE la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna>>>