Come riportato da RaiNews.it nella giornata di ieri, 11 luglio 2025, la Procura di Milano ha ascoltato per tre ore la soprintendente Emanuela Carpani . La motivazione è legata al possibile vincolo paesaggistico sullo stadio San Siro .

Il nodo cruciale della questione riguarda la data del collaudo del secondo anello del Meazza. Secondo la Soprintendenza, questo collaudo risale al 10 novembre 1955: pertanto, i 70 anni necessari per far scattare il vincolo non sarebbero ancora trascorsi. Questo eviterebbe, almeno per il momento, l’applicazione del vincolo paesaggistico, che comporterebbe forti limitazioni sugli interventi (come modifiche, ristrutturazioni o demolizioni) e un allungamento dei tempi per la vendita.