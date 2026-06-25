L'avventura all'ombra di San Siro di Bernardo Corradi è giunta formalmente al capolinea. L'ex attaccante di Serie A — che in carriera ha vestito le maglie di Cagliari, Chievo, Lazio, Parma, Reggina e Udinese — era approdato al Milan nell'estate del 2025 in qualità di collaboratore fidato nello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Un'esperienza in rossonero durata appena una stagione e interrottasi bruscamente il 25 maggio scorso, quando il proprietario, Gerry Cardinale, ha varato un profondo rimpasto societario licenziando l'intero management tecnico a seguito della mancata qualificazione in Champions League.

A distanza di un mese esatto da quel ribaltone, in data odierna 25 giugno 2026, Corradi ha siglato la risoluzione consensuale del contratto in essere con il Milan, liberandosi da ogni vincolo burocratico. Si tratta del passaggio formale e necessario prima di intraprendere il passo più importante della sua nuova carriera da allenatore: la panchina della Sampdoria. Il club ligure ha individuato nell'ex tecnico federale il profilo ideale per guidare la rinascita sportiva dell'ambiente blucerchiato.

La crisi della Sampdoria e la scelta di Corradi per la rinascita

La gloriosa società di Genova è reduce da un'annata calcistica drammatica e tormentata, culminata con un anonimo 13° posto in classifica nel campionato di Serie B e segnata da una cronica instabilità tecnica, con ben tre allenatori che si sono alternati in panchina: Massimo Donati, Angelo Gregucci e Attilio Lombardo. Dalla dolorosa retrocessione in seconda serie avvenuta nel 2023, i blucerchiati non sono mai riusciti a lottare per la risalita.

Al contrario, nella penultima stagione la squadra ha persino accarezzato lo spettro di un clamoroso declassamento in Serie C, evitato soltanto grazie alla vittoria nei delicati playout salvezza contro la Salernitana. A Bernardo Corradi viene affidato l'oneroso compito di ricostruire l'identità di un gruppo logorato dalle ultime delusioni sportive.

Il fattore giovani: l'esperienza in FIGC al servizio dei liguri

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A deporre a favore della scelta della dirigenza doriana c'è il solido e certificato bagaglio formativo maturato da Corradi all'interno del Settore Tecnico delladal 2019 al 2025. Nel corso di questo esaltante quinquennio federale, il tecnico classe 1976 ha guidato la crescita di tutte le principali rappresentative giovanili azzurre, partendo dall'Under 16 fino alla selezione dell'Under 20.Questa specifica competenza nella valorizzazione e nella gestione dei talenti emergenti rappresenta la chiave di volta del nuovo progetto strategico della Sampdoria, intenzionata a rifondare la rosa puntando su una linea verde, sostenibile e di prospettiva. Per l'annuncio ufficiale della sua nomina sulla panchina dei blucerchiati di Marassi' si attende ormai soltanto la diffusione del comunicato stampa da parte del club ligure.