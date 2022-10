Salisburgo, vittoria contro l’Hartberg: decide la rete di Okafor | News

Il Salisburgo, prossimo avversario del Milan in Champions League, vince in campionato: battuto 1-0 l'Hartberg grazie ad un gol di Okafor

Quinto risultato utile consecutivo in campionato per il Salisburgo. La squadra austriaca, che affronterà il Milan mercoledì sera in Champions League, ha battuto oggi pomeriggio l'Hartberg 1-0. Decisiva la rete al 48esimo minuto dello svizzero Noah Okafor, il quale ha segnato la sesta rete nel campionato in corso che ha permesso di consolidare sempre di più il primato in Bundesliga. Gli uomini di Jaissle, dunque, arriveranno a 'San Siro' carichi e con lo spirito giusto dopo il successo di oggi. Milan, previsti cinque cambi: la probabile formazione contro il Torino.