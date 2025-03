Sala: “Il Comune non pagherà la demolizione del Meazza. Sul nuovo stadio …”

Giuseppe Sala , Sindaco di Milano , ha parlato ieri in Consiglio Comunale del progetto di nuovo stadio condiviso per Milan e Inter in zona San Siro , con il nuovo impianto che dovrebbe sorgere accanto al 'Giuseppe Meazza', il quale verrebbe quasi totalmente demolito.

'Meazza' abbattuto? Sala ribadisce: "I costi saranno un tema dei club"

'Il Giornale' oggi in edicola ha riportato alcuni passaggi del discorso di Sala sul tema. "Il Comune non pagherà i costi della demolizione del 'Meazza' - ha voluto ribadire in principio il Primo Cittadino meneghino -. Se compreranno lo stadio, poi, è un tema dei club, se decideranno di ristrutturarlo o di semi-abbatterlo. Sulle spese di bonifica si può trattare. Oggi non sappiamo cosa c'è sotto, ci auguriamo che le bonifiche non siano molto significative perché non è un'area con una grande storia industriale. Non sono molto preoccupato".