Roma, casting allenatore: Di Marzio esclude Pioli dalla lista dei successori di Ranieri?

E mentre il presente regala sogni e speranze, la dirigenza giallorossa, con il direttore sportivo Florent Ghisolfi in prima linea, lavora già per il futuro. Intercettato prima della sfida contro la Fiorentina, Ghisolfi ha mostrato grande sintonia con la proprietà e con lo stesso Ranieri: "Abbiamo le idee chiare, siamo allineati al cento per cento con la proprietà e con Ranieri, vogliamo costruire qualcosa con unità e con passione. La proprietà comunicherà il nome al momento giusto. Stiamo lavorando per il futuro ma conta solo il presente”.