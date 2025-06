Rivoluzione nel calcio italiano, contratti fino a 8 anni: ecco tutti i dettagli

"Bisognerà attendere la pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale (nei prossimi giorni), a quel punto la normativa sarà subito efficace. Tuttavia, se il decreto non sarà convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, perderà di efficacia fin dall'inizio. E con esso anche i rapporti giuridici sorti nel frattempo. In questi casi, cioè quando non avviene la conversione, il Parlamento interviene per regolare i rapporti sorti sfruttando la valenza temporanea del decreto legge, stabilizzandoli con legge".

"Nella sostanza, quindi, i club possono subito iniziare a pattuire contratti di 8 anni appena il decreto arriverà in Gazzetta Ufficiale. Poi bisognerà attendere la conversione in legge e, in caso di mancata conversione, una nuova legge che stabilizzi i rapporti sorti medio tempore. Non è detto che tutti i club inizino subito a sfruttare la normativa con la pubblicazione del DL in Gazzetta. Certezze giuridiche, infatti, si avranno solo nell'ultima parte dell'attuale finestra di mercato, quando dovrà avvenire la conversione in legge".