Il nuovo corso del Diavolo è ufficialmente iniziato. Lunedì 13 luglio, con il tradizionale raduno a Milanello, il Milan ha dato il via alla preparazione atletica per la stagione 2026-2027. Al timone della squadra c'è il nuovo tecnico portoghese Rúben Amorim. L'ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United ha subito imposto i suoi metodi di lavoro, alternando con grande cura strategica sedute dal carico pesante a sessioni di scarico prettamente tattico.

I primi segnali del nuovo regime atletico si sono visti chiaramente nelle ultime ore: Matteo Gabbia e compagni sono stati sollecitati per oltre due ore con un allenamento a ritmi altissimi, focalizzato sul possesso palla e sulla transizione rapida, concetti chiave del calcio di Amorim. La mattina di domani, domenica 19 luglio, segnerà invece il primo vero collaudo sul campo. È infatti previsto un test in famiglia contro il Milan Futuro guidato dal nuovo allenatore spagnolo, Sergio Navarro Barquero. Una sgambata fondamentale per permettere al tecnico lusitano di valutare le risposte del gruppo dopo i primi giorni di duro lavoro.

Asse Milan-Milan Futuro: un test a porte chiuse

Il calendario delle amichevoli: dal Celtic alla tournée internazionale

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Sabato 25 luglio (ore 16:00 italiane) : il Milan sarà di scena a Glasgow per affrontare i padroni di casa del Celtic , nel primo vero test internazionale della stagione.

: il Milan sarà di scena a Glasgow per affrontare i padroni di casa del , nel primo vero test internazionale della stagione. Domenica 26 luglio : subito dopo il rientro dalla Scozia, i rossoneri si imbarcheranno per la tournée intercontinentale.

: subito dopo il rientro dalla Scozia, i rossoneri si imbarcheranno per la tournée intercontinentale. Le tappe successive : il club di Via Aldo Rossi sarà protagonista di una serie di eventi e match esibizione prima a Perth (Australia) contro l' Inter e successivamente a Giacarta (Indonesia) contro il Chelsea , espandendo il brand rossonero nei mercati strategici d'oltreoceano.

: il club di Via Aldo Rossi sarà protagonista di una serie di eventi e match esibizione prima a contro l' e successivamente a contro il , espandendo il brand rossonero nei mercati strategici d'oltreoceano. L'ultima amichevole: a Ferragosto, a Breslavia (Polonia), contro il Manchester United, prima dell'esordio in Serie A di domenica 23 sul campo del Torino.

L'allenamento congiunto tra la prima squadra di Amorim e la seconda squadra di Navarro Barquero si disputerà rigorosamente a porte chiuse a Milanello. Questo test non sarà utile solo per verificare la tenuta fisica dei big, ma servirà anche per inaugurare ufficialmente la sinergia tecnica tra le due rose, un pilastro fondamentale per la valorizzazione dei giovani talenti del vivaio rossonero nel corso della stagione.Il vero e proprio percorso del pre-campionato rossonero entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana. Il programma delle amichevoli estive prevede tappe cruciali in giro per il mondo:

Amorim sfrutterà questi impegni non solo per affinare la condizione atletica, ma soprattutto per plasmare l'identità tattica di un Milan che punta a presentarsi ai blocchi di partenza della Serie A con un'identità precisa, aggressiva e dominante.