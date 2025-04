Retroscena Napoli-Milan, Walker a Joao Felix: “Non siamo Messi” (Video)

Rientrando in campo Walker, avvicinandosi a Joao Felix, dice al più giovane compagno di squadra: "Passa la palla, non siamo Messi", invitandolo, dunque, ad essere più collaborativo nel gioco di squadra e meno dedito alle azioni individuali. La ripresa di Joao Felix, però, è durata appena 10' prima di essere sostituito da Conceição. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente e si rinforza in due ruoli >>>