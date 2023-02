Regragui, visita al Real di Ancelotti e confessa: “Il Milan è il mio club” (VIDEO)

E' ancora nei ricordi di tutti i tifosi marocchini, ma anche degli amanti del calcio in generale, l'impresa del Marocco di Regragui al Mondiale in Qatar. La nazionale africana, come ben si sa, ha sfiorato il sogno di disputare la finale del Mondiale, arrendendosi solamente in semifinale contro la Francia. Una cavalcata comunque memorabile quella del Marocco, che ha eliminato nazionali decisamente più blasonate come la Spagna e il Portogallo. Proprio per questo motivo, non è passata inosservata la visita di Regragui in uno dei centri sportivi di Rabat, luogo in cui si appoggia in questi giorni il Real Madrid di Ancelotti, impegnato nella fase finale del Mondiale per club.