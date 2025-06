Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della questione-Maignan sul suo profilo X . Ecco cos'ha scritto stamattina: "Maignan costa al Milan 3,7 mln lordi (decreto crescita) e se avesse rinnovato a dicembre per 5 netti al lordo sarebbero stati 7. Se venisse venduto ora per 15 mln con quei soldi prendi un portiere mediocre e paghi 4 di stipendio. Il mancato rinnovo è stato puro dilettantismo." Ma come si è arrivati a questa situazione compromessa?

L'ACCORDO COL MILAN FINO AL 2028

Milan e Maignan avevano trovato nei mesi scorsi l'accordo sul rinnovo per un contratto fino al 30 giugno 2028. Un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Poi, il dietrofront della dirigenza per via di qualche errore di troppo in campo di Maignan fino al totale silenzio del management sulla questione. Maignan e il suo entourage non l'hanno presa bene, i rapporti sono andati via via peggiorando, fino a scivolare nel caos di queste giorni e di queste ultime ore.