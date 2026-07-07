Con l'eliminazione di Portogallo e Stati Uniti nel giro di poche ore da quest'edizione del Mondiale, si iniziano a trarre le prime conclusioni sulle prestazioni dei calciatori rossoneri impegnati con la propria Nazionale. Leão e Pulisic non hanno sfigurato, tuttavia non hanno nemmeno avuto un ruolo primario nella propria squadra, chi per scelta tecnica e chi per problemi fisici.

A tal proposito è intervenuto Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, che tramite il suo profilo X ha condiviso la propria opinione sulle loro prestazioni in questo torneo, trovando un legame con la pessima stagione in rossonero:

"Il Mondiale ha confermato l'irrilevanza di Leao (una sola volta titolare, poi sempre comprimario) e la fragilità fisica di Pulisic. Questo spiega da solo il fallimento del Milan, che ha perso la Champions per un solo punto e senza alcun aiuto dei 2 da febbraio in poi."

Secondo Ravezzani, il loro Mondiale "opaco" non ha fatto altro che evidenziare il livello non all'altezza di Leão e la fragilità fisica di Pulisic, che sono stati la causa principale del fallimento del Milan. Oltre al fatto che il club non è intervenuto concretamente in occasione dell'ultimo calciomercato invernale per dare una mano - in difesa e in attacco - come richiesto dall'ormai ex tecnico Massimiliano Allegri.

Finito il Mondiale, il ritorno al Milan

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Un Mondiale non particolarmente facile per i due rossoneri:ha mostrato a più riprese, seppur abbia giocato da. Sicuramente nel Portogallo le alternative non mancavano, con un giocatore come Bernardo Silva costretto alla panchina, ma Rafa ha vissuto nuovamente un torneo contribuendo, sì, ma non da protagonista. Peril discorso è diverso, anche se, facendo i conti, il suo Mondiale è stato ben peggiore rispetto a quello del portoghese: dopo un inizio entusiasmante, Capitan America è stato, concludendo la sua campagna con solamente un assist messo a referto.Il futuro dei due attaccanti rossoneri però potrebbe andare in direzioni completamente diverse:, con la grande stima della proprietà e del nuovo allenatore, elevandosi quindi sempre di più a uomo simbolo nonostante le difficoltà degli ultimi mesi.invece è ormai da settimaneJorge Mendes sta lavorando per portarlo altrove e dil Milan è disposto a cederlo per offerte che si aggirino tra i 60 e i 70 milioni di euro. Entrambi avranno la possibilità di mostrare il proprio valore ma, molto probabilmente, non tutti in rossonero.