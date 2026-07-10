Le operazioni di "restauro" del Milan sono a buon punto. Con l'arrivo del nuovo allenatore, Ruben Amorim, i rossoneri hanno cominciato a muoversi con decisione sul mercato andando a coprire i ruoli e soddisfano le necessità espresse dal portoghese.

Nella lista delle necessità c'era un ritocco alla difesa ed i rossoneri hanno chiuso per Mario Gila, solido difensore centrale prelevato dalla Lazio per circa 30 milioni. l'altro profilo da trovare era quello della punta, che Amorim ha individuato fin da subito in Gonçalo Ramos: acquisto lampo, 75 milioni nelle casse del PSG e il portoghese sarà già a disposizione del mister per l'inizio della preparazione.

Il centravanti è stato preso, certo, ma potrebbe esserci bisogno di qualche rinforzo offensivo in più: è di questa opinione Fabio Ravezzani, storico direttore di Telelombardia, che con un post su X ha espresso la propria opinione sulle necessità di mercato dei rossoneri:

"Milan: bella e promettente la scommessa su Ramos (ma resta da capire come si ambienterà). Il problema è che Nkunku non spacca le partite, Pulisic s’infortuna spesso e Camarda è ancora troppo giovane. Con Leao in partenza serve ancora un bomber d’esperienza, oltre ad Alajbegovic".

Secondo Ravezzani, il reparto offensivo è ancora troppo carente per accontentarsi solamente di un nuovo trequartista: oltre ad un numero 10, si dovrà investire in un altro bomber.

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Il reparto offensivo, rispetto al resto della rosa, è probabilmente quello più. Come evidenziato da Ravezzani, l'acquisto di Ramos è promettente e fondamentale, ma bisogna capire come si ambienterà. Il portoghese è un attaccante completo e il Milan si aspetta di poter contare ciecamente su di lui. Tuttavia, la batteria degli attaccanti è al momento in una situazione complessa:è infortunato e viene da una stagione pessima,ha salutato il Club e, tornato in rossonero, potrebbe partire nuovamente in prestito.Ecco che la richiesta del direttore di Telelombardia potrebbe avere senso:potrebbe essere più che utile al Milan, che però al momento ha altre prerogative.

I rossoneri, quando sarà il momento, dovranno prendere una decisione: puntare con convinzione sulla nuova punta portoghese, mantenendo come alternative Gimenez e Camarda, oppure cercare una seconda punta sul mercato, rinnovando totalmente gli interpreti offensivi del Diavolo.