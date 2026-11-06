Raphinha ha voluto tranquillizzare i tifosi del Barcellona in vista della prossima pausa per le Nazionali. L'attaccante brasiliano, reduce da un problema fisico accusato durante il precedente impegno con il Brasile, ha parlato della propria condizione e soprattutto del rapporto con Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Seleção.

Le parole del numero 11 blaugrana sono arrivate dopo la firma sul nuovo contratto con il Barcellona. Il giocatore ha ammesso di non essere ancora al cento per cento, ma ha assicurato di essere in fase di recupero e di prestare grande attenzione alla propria condizione.

"Abbiamo parlato, lui sa che mi sto riprendendo da un infortunio. Sto bene, ma non sono al 100%", ha spiegato Raphinha, riferendosi proprio al confronto avuto con Ancelotti.

Il minutaggio con il Brasile e la preoccupazione del Barcellona

Il tema principale riguarda la gestione delle energie durante i prossimi impegni internazionali. Il Brasile sarà infatti impegnato in due amichevoli in Asia, contro Giappone e Singapore, rispettivamente il 14 e il 17 novembre. Una trasferta impegnativa anche dal punto di vista logistico, che preoccupa il Barcellona dopo il precedente infortunio del suo capitano.

Raphinha, però, si è mostrato fiducioso nella gestione del commissario tecnico italiano: "Ancelotti, da allenatore, sa che deve distribuire il tempo di gioco. Sa che un infortunio sarebbe complicato anche per il Brasile e sa come gestire i minuti".

Il brasiliano ha quindi cercato di allontanare i timori dei sostenitori blaugrana: "I tifosi del Barça non devono preoccuparsi, perché mi sto prendendo molta cura di me stesso".

Ancelotti chiamato a gestire una risorsa importante

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La situazione richiede attenzione da entrambe le parti. Da un lato c'è il Barcellona, che vuole ritrovare il proprio capitano al meglio della condizione per affrontare i prossimi appuntamenti della stagione. Dall'altro c'è il Brasile, che considera Raphinha un elemento importante del proprio progetto tecnico.Il dialogo tra il calciatore e Ancelotti rappresenta un segnale positivo, anche se sarà il campo a chiarire quanto spazio potrà avere il giocatore nelle due amichevoli. La priorità, almeno nelle intenzioni espresse dallo stesso Raphinha, è evitare ricadute e completare il recupero senza correre rischi inutili.